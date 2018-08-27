В Челябинской области МАЗ наехал на стоявшую маршрутку с пассажирами

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Девять человек получили травмы в результате наезда грузового автомобиля на маршрутное такси в Чебаркульском районе Челябинской области вечером в понедельник, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, ДТП произошло в 22:20 по местному времени (20:20 по Москве) на 15-м километре дороги между поселками Бишкиль и Варламово.

"По не установленным в настоящее время обстоятельствам, автомобиль МАЗ наехал на стоявший на обочине "Фольксваген", перевозивший пассажиров. В результате, предварительно, травмы получили, девять человек, из них трое - тяжелые. Все госпитализированы в больницу Чебаркуля", - сказал сотрудник пресс-службы.

Подробности происшествия уточняются, на месте работают сотрудники автоинспекции.