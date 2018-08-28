Русская православная церковь отмечает праздник Успения Богородицы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Русская православная церковь во вторник отмечает праздник Успения Божией Матери, установленный в память о праведной кончине Богородицы.

В этот день завершается двухнедельный Успенский пост - один из самых строгих православных постов. Патриарх Кирилл, по многолетней традиции, совершит во вторник утром праздничную литургию в Успенском соборе Кремля.

По преданию, Дева Мария скончалась в Иерусалиме примерно в 57 году от Рождества Христова. В этот день апостолы, проповедовавшие Христово учение в разных землях, чудесным образом собрались у одра Богородицы, чтобы проститься с ней и совершить погребение.

Слово "успение" в названии праздника указывает на то, что благодаря Воскресению Христову и победе Спасителя над смертью кончина Божией Матери была необыкновенной - это был как бы недолгий сон, за которым последовал ее переход в вечную жизнь. На иконах праздника над усопшей Богородицей, окруженной апостолами, стоит Христос, и младенец у Него на руках символизирует чистую и невинную душу Марии.

На Руси праздник Успения всегда особенно почитался. Десятинная церковь в Киеве, первый храм, воздвигнутый святым князем Владимиром после Крещения Руси, была освящена в честь этого события. Воспринятое от Византии строительство Софийских соборов постепенно перешло в традицию строительства соборов в честь Успения Божией Матери.