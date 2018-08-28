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Путин в Новосибирске выступит на форуме "Технопром-2018"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин продолжает поездку в Сибирский федеральный округ, во вторник глава государства примет участие в международном форуме "Технопром-2018" в Новосибирске, во второй половине дня посетит Омскую область.

Как сообщила пресс-служба Кремля, В.Путин выступит на пленарном заседании форума, а также осмотрит ряд стендов на выставке технологического развития.

Основная тема форума в этом году - содействие технологическому лидерству российской экономики на основе разработки и ускоренного внедрения наукоемких "интеллектуальных" технологий в традиционных отраслях промышленности.

Кроме того, в преддверии начала учебного года часть программы президента в Новосибирске будет посвящена вопросам образования. "В.Путин оценит качество подготовки учебных заведений области к первому сентября", - сообщили в пресс-службе.

Итоги рабочей поездки будут подведены на встрече с врио губернатора Андреем Травниковым.

Во второй половине дня глава государства продолжит рабочую поездку по СФО уже в Омской области. В.Путин проведет совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов правительства.

Президент также ознакомится с ходом реконструкции района исторической застройки Омска в сопровождении врио губернатора области Александра Буркова.

Понедельник В.Путин провел в Кемерово, где на заседании президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК обсуждалась ситуация в угольной отрасли.

Глава государства находится в Сибири уже несколько дней: выходные он провел в Тыве на Енисее.

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Теги: Владимир Путин, Новосибирск
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Путин в Новосибирске выступит на форуме "Технопром-2018"

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