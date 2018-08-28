Правительство предложило увеличить штрафы за нарушения в небе и акваториях

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает за нарушение правил использования воздушного пространства при пользовании беспилотниками применять меры, аналогичные тем, что распространяются на членов лётных экипажей пилотируемых воздушных судов.

Кроме того предлагается существенно увеличить размер штрафов за нарушение правил использования воздушного пространства и акваторий - в том числе, пересчитать их с учётом инфляции за период 2007-го по 2016-й годы.

Соответствующий проект закона был одобрен накануне на заседании правительственной комиссии для последующего рассмотрения правительством РФ, сообщил "Интерфаксу" во вторник один из участников заседания.

Разработчики проекта закона отмечают, что "существующие административные штрафы за нарушение правил использования воздушного пространства, также правил плавания несоизмеримы с последствиями, наступающими вследствие указанных нарушений".

"Только более суровыми административными наказаниями может быть достигнут необходимый эффект", говорится в пояснительный записке, которая имеется в распоряжении "Интерфакса".

Кроме того, авторы ссылаются на зарубежный опыт, который показывает, что "усиление ответственности за административные правонарушения на транспорте приводит к снижению числа нарушителей и следовательно минимизирует риски возникновения инцидентов, происшествий и катастроф в сфера транспорта".

В пояснительной записке приводятся данные информационно-аналитической системы безопасности полётов Ространснадзора с 2015 по 2017 годы, согласно которым зафиксировано 1 324 нарушения правил использования воздушного пространства.

Кроме того, в документе отмечается, что в 2016 году произошло резкое увеличение количества нарушений, совершенных внешними пилотами, управляющими беспилотными воздушными судами. Приводятся данные статистики по авиационным событиям с участием беспилотников: в 2015 году - четыре, в 2016 году - 19, в 2017 году - 50. Таким образом, с 2015 года по 2017 год число "авиационных событий" с участием беспилотников выросло в 12,5 раз.

В связи с этим проектом закона предусматривается внесение изменений в КоАП РФ, которые позволят применять к "внешним пилотам", осуществляющим управление беспилотниками, меры, аналогичные применяемым к членам лётных экипажей пилотируемых воздушных судов.

Так, управление воздушным судном внешним пилотом, не имеющим при себе документов, наказывается штрафом от 1 тыс. рублей до 2 тыс. рублей, говорится в проекте закона.

Кроме того, законопроект предусматривает значительное (до 10 раз) увеличение штрафов нарушение федеральных правил использования воздушного пространства.

Подобное повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей (в настоящее время - от 2 тыс. до 5 тыс. рублей); на должностных лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей (действует - от 25 тыс. до 30 тыс. рублей); на юридических лиц - от 250 тыс. до 300 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (соответствует действующим положениям).

Также проект закона предлагает за нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, взимать административный штраф. С граждан предлагается взимать штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (действует - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей); с должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (действует - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей); с юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или административное постановление деятельности на срок до 90 суток (соответствует действующим положениям).

На высоком уровне сохраняется аварийность на водном транспорте, говорится также в проекте закона. В 2017 году на водном транспорте произошло 89 аварий, 2016 году - 88. В 84 % случаев причиной аварии продолжает оставаться так называемый "человеческий фактор", отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим в 10 раз предлагается увеличить штрафы за нарушение судоводителем или иным лицом, управляющим судном (за исключением маломерного) на морском, внутреннем водном транспорте, правил плавания и стоянки судов, входа судов в порт и выхода их из порта, буксировки составов и плотов, подачи звуковых и световых сигналов, несения судовых огней и знаков. После принятия законопроекта он будет составлять от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение права управления судном на срок от шести месяцев до одного года.

При этом предлагается ввести административное наказание за повторное в течение года совершение такого правонарушения - штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или лишение права управления судном на срок от одного года до двух лет.

За управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передача управления судном лицу, не имеющему права управления, повлечет штраф от 10 тыс. до 15 тыс. руб. (действует от 1 тыс. до 2 тыс. рублей).

Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, повлечет штраф от 15 тыс. до 20 тыс. рублей (действует - от 2 тыс. до 3 тыс. рублей).

В целом проект закона предусматривает увеличение штрафов за совершение правонарушений на транспорте до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 150 тыс. рублей.