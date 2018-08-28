Главные новости
28августаВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 28 августаВ РоссииСтали известны подробности о напавших на военный эшелон в ЗабайкальеВ миреВ немецком городе Хемнице произошли беспорядки
В России

Правительство предложило увеличить штрафы за нарушения в небе и акваториях

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает за нарушение правил использования воздушного пространства при пользовании беспилотниками применять меры, аналогичные тем, что распространяются на членов лётных экипажей пилотируемых воздушных судов.

Кроме того предлагается существенно увеличить размер штрафов за нарушение правил использования воздушного пространства и акваторий - в том числе, пересчитать их с учётом инфляции за период 2007-го по 2016-й годы.

Соответствующий проект закона был одобрен накануне на заседании правительственной комиссии для последующего рассмотрения правительством РФ, сообщил "Интерфаксу" во вторник один из участников заседания.

Разработчики проекта закона отмечают, что "существующие административные штрафы за нарушение правил использования воздушного пространства, также правил плавания несоизмеримы с последствиями, наступающими вследствие указанных нарушений".

"Только более суровыми административными наказаниями может быть достигнут необходимый эффект", говорится в пояснительный записке, которая имеется в распоряжении "Интерфакса".

Кроме того, авторы ссылаются на зарубежный опыт, который показывает, что "усиление ответственности за административные правонарушения на транспорте приводит к снижению числа нарушителей и следовательно минимизирует риски возникновения инцидентов, происшествий и катастроф в сфера транспорта".

В пояснительной записке приводятся данные информационно-аналитической системы безопасности полётов Ространснадзора с 2015 по 2017 годы, согласно которым зафиксировано 1 324 нарушения правил использования воздушного пространства.

Кроме того, в документе отмечается, что в 2016 году произошло резкое увеличение количества нарушений, совершенных внешними пилотами, управляющими беспилотными воздушными судами. Приводятся данные статистики по авиационным событиям с участием беспилотников: в 2015 году - четыре, в 2016 году - 19, в 2017 году - 50. Таким образом, с 2015 года по 2017 год число "авиационных событий" с участием беспилотников выросло в 12,5 раз.

В связи с этим проектом закона предусматривается внесение изменений в КоАП РФ, которые позволят применять к "внешним пилотам", осуществляющим управление беспилотниками, меры, аналогичные применяемым к членам лётных экипажей пилотируемых воздушных судов.

Так, управление воздушным судном внешним пилотом, не имеющим при себе документов, наказывается штрафом от 1 тыс. рублей до 2 тыс. рублей, говорится в проекте закона.

Кроме того, законопроект предусматривает значительное (до 10 раз) увеличение штрафов нарушение федеральных правил использования воздушного пространства.

Подобное повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей (в настоящее время - от 2 тыс. до 5 тыс. рублей); на должностных лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей (действует - от 25 тыс. до 30 тыс. рублей); на юридических лиц - от 250 тыс. до 300 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (соответствует действующим положениям).

Также проект закона предлагает за нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, взимать административный штраф. С граждан предлагается взимать штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (действует - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей); с должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (действует - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей); с юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или административное постановление деятельности на срок до 90 суток (соответствует действующим положениям).

На высоком уровне сохраняется аварийность на водном транспорте, говорится также в проекте закона. В 2017 году на водном транспорте произошло 89 аварий, 2016 году - 88. В 84 % случаев причиной аварии продолжает оставаться так называемый "человеческий фактор", отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим в 10 раз предлагается увеличить штрафы за нарушение судоводителем или иным лицом, управляющим судном (за исключением маломерного) на морском, внутреннем водном транспорте, правил плавания и стоянки судов, входа судов в порт и выхода их из порта, буксировки составов и плотов, подачи звуковых и световых сигналов, несения судовых огней и знаков. После принятия законопроекта он будет составлять от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение права управления судном на срок от шести месяцев до одного года.

При этом предлагается ввести административное наказание за повторное в течение года совершение такого правонарушения - штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или лишение права управления судном на срок от одного года до двух лет.

За управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передача управления судном лицу, не имеющему права управления, повлечет штраф от 10 тыс. до 15 тыс. руб. (действует от 1 тыс. до 2 тыс. рублей).

Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, повлечет штраф от 15 тыс. до 20 тыс. рублей (действует - от 2 тыс. до 3 тыс. рублей).

В целом проект закона предусматривает увеличение штрафов за совершение правонарушений на транспорте до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 150 тыс. рублей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
В России
Стали известны подробности о напавших на военный эшелон в ЗабайкальеСтали известны подробности о напавших на военный эшелон в Забайкалье
Это были связанные с криминальным миром люди, у которых произошел конфликт с военнымиПодробнее
 Директора якутской школы оштрафовали за вспышку сальмонеллеза после выпускногоДиректора якутской школы оштрафовали за вспышку сальмонеллеза после выпускного
Более 60 человек заразились через блюда праздничного столаПодробнее
 Навального отправили под арест на 30 сутокНавального отправили под арест на 30 суток
Оппозиционер считает, что таким образом ему хотят помешать участвовать в подготовке к акции против пенсионной реформыПодробнее
 Минюст РФ отказал в регистрации партии сторонников НавальногоМинюст РФ отказал в регистрации партии сторонников Навального
Министерство сослалось на нехватку документовПодробнее
Школы Оренбурга закупили дневники с напутствием мэра, арестованного на днях за взяткуШколы Оренбурга закупили дневники с напутствием мэра, арестованного на днях за взятку
В администрации города издание дневников назвали частной инициативойПодробнее
 Составители ЕГЭ изменят задание по английскому после петиции родителейСоставители ЕГЭ изменят задание по английскому после петиции родителей
Ранее жители Урала пожаловались президенту на разную сложность заданий в регионах и МосквеПодробнее
 Приказ МВД РФ о вознаграждениях информаторам вступил в силуПриказ МВД РФ о вознаграждениях информаторам вступил в силу
Согласно документу, глава министерства получил право объявлять награду свыше трех миллионов рублейПодробнее
 Анонсированные санкции США против РФ из-за инцидента в Солсбери вступят в силуАнонсированные санкции США против РФ из-за инцидента в Солсбери вступят в силу
Спустя три месяца после первого блока санкций может последовать второй, "более болезненный" блокПодробнее
 В "Единой России" посмеялись над сообщениями об эмблеме партии на наркотикахВ "Единой России" посмеялись над сообщениями об эмблеме партии на наркотиках
На задержанных в Бельгии брикетах с запрещенными веществами виден партийный логотипПодробнее
 Самолет по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-УдэСамолет по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-Удэ
По данным источника "Интерфакса", на момент посадки лайнера на этой полосе тестировали светосигнальное оборудование, была включена подсветка, в результате инцидента никто не пострадалПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 августа6 фото
27 августа
Фотохроника 27 августа
Владимир Путин на отдыхе в Тыве6 фото
27 августа
Владимир Путин на отдыхе в Тыве
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: вторник, 28 августаВ РоссииСтали известны подробности о напавших на военный эшелон в ЗабайкальеВ миреВ немецком городе Хемнице произошли беспорядкиВ миреБолее трех тысяч человек эвакуировали с острова Свободы в Нью-ЙоркеВ РоссииДиректора якутской школы оштрафовали за вспышку сальмонеллеза после выпускногоВ РоссииНавального отправили под арест на 30 суток

СМИ сообщили об усилении боевого потенциала российской группировки в Сирии

СМИ сообщили об усилении боевого потенциала российской группировки в СирииРФ разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за время участия в сирийском конфликте Подробнее

Путин собрался поехать в Париж на мероприятия к столетию окончания Первой мировой войны

На экс-замгубернатора Новгородской области завели дело о взятке в 17 млн рублей

Российских студенток начнут обучать военным профессиям

Polymetal привлек $250 млн на 5 лет в Альфа-банке

Экс-замгубернатора Новгородской области стал фигурантом дела о взятке на 17 млн рублей

Правительство РФ задумалось об отказе от бюджетной поддержки машиностроения

Нефть закрепилась на вчерашнем уровне в ожидании данных о запасах в США

Три из десяти россиян одержали победы в первый день US Open

Программа стартового раунда турнира Большого шлема будет продолжена во вторник Подробнее

Российские студенты получат новую возможность избежать призыва в армию

Российскую военную авиацию полностью оснастят комплексами "Президент-С"

Правительство предложило увеличить штрафы за нарушения в небе и акваториях

В общественном транспорте Москвы разрешат расплачиваться банковскими картами

Международная федерация предложила запустить в метро Москвы поезд, посвященный 80-летию самбо

Что случилось этой ночью: вторник, 28 августа

Нападение на воинский эшелон в Забайкалье, беспорядки в Германии, взрыв газа рядом со статуей Свободы Подробнее

Стали известны подробности о напавших на военный эшелон в Забайкалье

Стали известны подробности о напавших на военный эшелон в ЗабайкальеЭто были связанные с криминальным миром люди, у которых произошел конфликт с военными Подробнее

Минобороны РФ направит в вузы рекомендации по формированию военных учебных центров вместо военных кафедр

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru