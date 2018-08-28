Российскую военную авиацию полностью оснастят комплексами "Президент-С"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Авиацию вооруженных сил РФ в ближайшее время полностью оснастят бортовыми комплексами обороны "Президент-С", сообщил "Интерфаксу" советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.

"Новые самолеты сто процентов уже выпускаются со средствами защиты, но мы сейчас уже говорим о том, что мы оснащаем и то, что в строю еще осталось недоделанное. Их тоже несколько есть, мы, я так думаю, в ближайшее время по авиации вооруженных сил России закроем вообще сто процентов", - сказал Михеев.

По его словам, стоит ожидать в скором времени подписания новых экспортных контрактов на поставку комплекса. Наиболее перспективные рынки для комплекса - страны Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, отметил он. Ранее СМИ сообщали о том, что контракт на поставку комплекса "Президент-С" был подписан с Египтом.

Комплекс бортовой обороны "Президент-С" разработан концерном "Радиоэлектронные технологии". В состав комплекса входят аппаратура обнаружения лазерного облучения, ультрафиолетовый пеленгатор пуска ракет, станция оптико-электронного подавления, устройства выброса ложных тепловых целей.