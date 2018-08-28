Иванов предсказал проблемы с движением поездов в Крыму из-за участка Керчь-Джанкой

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - После запуска поездов по мосту через Керченский пролив могут возникнуть задержки в движении этих поездов в Крыму из-за неэлектрифицированного участка железной дороги от Керчи на востоке полуострова до Джанкоя на севере, считает спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Транспортная проблема - железнодорожный участок от Керчи до Джанкоя. Это однопутка, неэлектрифицированная. Поезда с начала 2020 года на электрической тяге будут на большой скорости переходить Тамань, (а затем - ИФ) останавливаться: во-первых, надо электровоз поменять на тепловоз, во-вторых, однопутка", - сказал Иванов на совещании в Симферополе во вторник.

"Дорога Керчь-Джанкой, 200 с небольшим километров, в советское время была запасной, практически не использовалась, все поезда шли через Украину. Теперь она становится основной железнодорожной ниткой, связывающей Крым с материком. Много чего нужно делать "Крымским железным дорогам", чтобы этот участок не становился "бутылочным горлом", - отметил спецпредставитель президента.

Ж/д часть Крымского моста должна быть сдана в декабре 2019 года.

Поезда в Крым будут ходить из 11 городов материковой части РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Мурманска, Воркуты, Архангельска, Челябинска, Перми, Новосибирска и Екатеринбурга.

"Крымская железная дорога" была основана после присоединения Крыма к России в 2014 году на базе подразделений Крымской дирекции Приднепровской железной дороги "Укрзализныци", расположенных на полуострове. В декабре 2015 года предприятие передано в собственность РФ, в ведение Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). В январе 2016 года преобразовано во ФГУП "Крымская железная дорога". Протяженность железной дороги на полуострове составляет более 1,3 тыс. км.