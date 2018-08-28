"Единая Россия" опровергла планы отставки замглавы исполкома партии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" опровергла информацию о планируемой отставке одного из партийных руководителей, который курирует работу с регионами.

"Информация, опубликованная в газете "Ведомости", о возможной отставке заместителя руководителя ЦИК "Единой России" - руководителя управления региональной и технологической работы Андрея Парфенова, не соответствует действительности. Андрей Парфенов работает и продолжит работать на своей должности", - говорится в сообщении пресс-службы партии, распространенном во вторник.

Газета "Ведомости" сообщила о возможной отставке Парфенова со ссылкой на свои источники 27 августа.