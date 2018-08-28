В Петербурге группа подростков избила двух человек в Таврическом саду

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Петербургская полиция завела дело из-за избиения подростками двух человек в Таврическом саду.

"Из материалов уголовных дел следует, что вечером 24 августа 2018 года группа неизвестных подростков около одного из домов по Таврической улице из хулиганских побуждений жестоко избила двух местных жителей. Потерпевшие были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь", - сообщила пресс-служба СКР Петербурга во вторник.

По данным "Фонтанки", пострадавшими оказались 24-летний учитель гимназии и его друг, сидевшие на скамейке в обществе двух девушек. Председатель комитета по образованию города Жанна Воробьева сообщила "Интерфаксу", что власти проверяют информацию, что один из избитых - учитель.