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Аксенов объяснил липкую ржавчину на севере Крыма возможными выбросами на химзаводе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Металлические предметы на севере Крыма покрываются похожим на ржавчину липким веществом, по предварительным данным, из-за выбросов на местном химзаводе - филиале ООО "Титановые инвестиции", заявил глава республики Сергей Аксенов.

"По предварительным данным, выброс произошел на заводе "Титан". Сегодня закончит работу природоохранная прокуратура совместно с Роспотребнадзором и МЧС. К вечеру все выводы будут сделаны", - сказал Аксенов журналистам в Симферополе во вторник.

По данным специалистов Роспотребнадзора, выброс не представляет угрозы для здоровья жителей северного Крыма.

"Данный выброс здоровью граждан не угрожает. Но с точки зрения визуальных признаков - это ситуация, выходящая за пределы всего, что возможно: темные вещи, на проводах осадок, в воздухе осадок чувствуется, смог виден", - заявил Аксенов.

Находящийся в рабочей поездке в Крыму спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил со своей стороны, что если вина химзавода будет доказана, он должен быть наказан.

"Если источник выбросов будет четко определен, то нужно приостановить работу предприятия до полного устранения аварийной ситуации - это первое. И второе - наложить соответствующий штраф. За это надо наказывать", - сказал Иванов.

Жители Армянска с 24 августа выставляют в соцсетях фотографии покрытых липким желтым налетом, похожим на ржавчину, чайников, ключей, газовых колонок, украшений из металла и т.д. Жалобы также поступают из соседнего Красноперекопска.

В расположенном в Армянске филиале ООО "Титановые инвестиции" (крупный химзавод - производитель диоксида титана, раньше назывался "Крымский титан") заявили накануне "Интерфаксу", что внештатных ситуаций на предприятии не было.

"В период 23-25 августа чрезвычайных ситуаций, внештатных ситуаций, связанных с возможными залповыми выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, которые могли привести к последствиям указанным в обращениях, не зафиксировано", - говорится в комментарии химпредприятия.

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Теги: Крым

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