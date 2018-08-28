Перечень вузов с правом самостоятельно присуждать ученые степени расширен до 21

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешила двум российским вузам - Томскому государственному университету и Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого - самостоятельно выдавать дипломы кандидата и доктора наук.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ во вторник. Согласно документу, оба университета включены в перечень вузов, которые имеют право присуждать ученые степени.

"Эти вузы являются национальными исследовательскими университетами, соответствуют основным критериям, имеют диссертационные советы", - отмечается в сообщении на сайте кабинета министров.

Таким образом, перечень расширен с 23 до 25 позиций - теперь в него входит 21 вуз (ранее 19) и четыре научных организации. Еще двум вузам право присуждать степени дано напрямую федеральным законом - это МГУ им. М.В.Ломоносова и СПбГУ.

Ученые степени доктора наук и кандидата наук в России присуждаются диссертационными советами на базе образовательных и научных организаций - как правило, вузов. Диссертационные советы независимы от вуза, руководствуются федеральным порядком присуждения ученых степеней и подчиняются Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Окончательное решение о присуждении степени оформляется приказом Минобрнауки по рекомендации ВАК.

Между тем, в 2016 году федеральным законом было установлено, что право присуждать ученые степени и выдавать дипломы кандидата и доктора наук может быть дано МГУ, СПбГУ по собственным правилам, в обход ВАК и Минобрнауки. Закон закрепил за правительством возможность давать право на такой новый порядок и другим вузам. В августе 2016 года актом правительства РФ был определен перечень университетов, которые получают такое право - в него тогда вошли 19 университетов.