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Российская спутниковая система связи получит защиту от хакеров и космического мусора

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Специалисты холдинга "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "РОСКОСМОС") в рамках работы над перспективной российской низкоорбитальной многофункциональной спутниковой системой связи разработали и запатентовали ряд решений, позволяющих существенно повысить ее надежность по сравнению с иностранными аналогами, сообщает пресс-служба РКС.

"Российская система будет защищена от хакерских атак, сможет продолжительное время работать в автономном режиме и сохранять работоспособность при множественном выходе спутников из строя", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

По информации пресс-службы, вся информация пользователей перспективной российской спутниковой инфокоммуникационной системы будет надежно защищена от потенциального вмешательства с использованием технологии шифрования.

"Наша система - это фактически интернет в космосе. В ней не будет отдельных линий для управления космическими аппаратами и передачи абонентского трафика. Данные будут поступать в едином потоке через магистральные фидерные и межспутниковые радиолинии с применением стека протоколов TCP/IP, но в отдельных виртуальных локальных сетях (VLAN). Это предъявляет высокие требования к защите как пользовательских данных, так и к информации канала управления", - говорит главный специалист Центра систем спутниковой связи РКС Игорь Пантелеймонов, слова которого приводит пресс-служба.

Сообщается, что для магистральных радиолиний предлагается концепция построения VPN-туннелей с применением сертифицированного в России алгоритма закрытия информации. Принцип его работы заключается в том, что информационный поток разделяется на два подпотока, которые переставляются между собой. На Земле их требуется правильно собрать и расшифровать при помощи специального ключа, который также постоянно меняется.

"Действует принцип, по которому ключ должен быть изменен быстрее, чем теоретически можно взломать предыдущий. Таким образом, даже если кто-то сможет взломать ключ, к этому времени тот потеряет свою актуальность", - сказано в сообщении.

Для защиты информации в абонентской радиолинии специалистами РКС разработан алгоритм, позволяющий усилить существующие в сетях подвижной связи алгоритмы аутентификации и шифрования, отмечается в пресс-релизе.

"Кроме защиты от хакеров в РКС предусмотрели возможность массового выхода из строя спутников. Это может произойти из-за вспышки на Солнце или при столкновениях с другими объектами, например, космическим мусором. Решение этой задачи специалисты РКС предложили на уровне архитектуры перспективной системы. Маршрутизаторы космических аппаратов позволят направлять информационные потоки в обход вышедших из строя аппаратов и оптимально перераспределять траффик. Благодаря такой архитектуре она сможет работать даже при выходе из строя более 50% спутников", - информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что РКС участвует в проекте создания в России универсальной глобальной системы связи, которая будет использоваться как "космическая шина данных" для предоставления услуг спутниковой персональной (телефонной) связи, интернета, получения данных от датчиков и систем интернета вещей, а также для управления и приема информации мониторинга от беспилотных средств.

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