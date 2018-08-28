"Кубань" Дерипаски перестала быть владельцем семеноводческих заводов в Краснодарском крае

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ООО Научно-производственное объединение "Семеноводство Кубани" (ст. Ладожская, Краснодарский край) в августе 2018 года перестало быть аффилированным с одним из крупнейших агрохолдингов на юге России - холдингом "Кубань", принадлежащим бизнесмену Олегу Дерипаске.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" на 1 августа, единственным владельцем НПО является Людмила Кучменова, тогда как по данным на 13 июля оно принадлежало АО "Агрообъединение Кубань" (Усть-Лабинский район, конечный бенефициар - Дерипаска).

Новый собственник компании Кучменова, согласно "СПАРК-Интерфакс", с 2007 по 2013 годы возглавляла компанию ООО "Главстройресурс" (Усть-Лабинский район Краснодарский край). Основной вид деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Среди совладельцев компании - Павел Езубов, который, по данным СМИ, является двоюродным братом Олега Дерипаски.

На сайте НПО сообщается, что "Семеноводство Кубани" стало первой агропромышленной компанией в России, организовавшей семеноводство в соответствии с международными стандартами - по замкнутому технологическому циклу, от селекции до реализации.

Компания владеет Ладожским и Тихорецким кукурузокалибровочными заводами, а также Белореченским заводом по обработке семян. С 2008 года НПО занимается собственной селекцией гибридов кукурузы. За этот период создано 29 гибридов "Ладожский".

В 2017 году "Семеноводство Кубани" получило 284,145 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, выручка составила 623,552 млн рублей. Уставный капитал НПО составляет 220,02 млн рублей.

Как сообщалось, в апреле текущего года США включили О.Дерипаску, а также подконтрольные ему компании в санкционный список (Specially Designated Nationals List). В "черном списке" оказались "РусАл" и En+, "ГАЗ", агрохолдинг "Кубань", Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, "ЕвроСибЭнерго", "Русские машины".