Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект о наказании стритрейсеров

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ считает преждевременным вводить административную ответственность для стритрейсеров.

Соответствующий отзыв подготовлен кабмином на законопроект зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного. Документ имеется в распоряжении "Интерфакса".

Законопроект предлагает дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 12.38, предусматривающей административную ответственность за организацию и проведение незаконного автомобильного и мотоциклетного соревнования.

В своем отзыве правительство отмечает, что соответствующие запреты и ограничения на организацию, проведение автомобильных и мотоциклетных соревнований, а также участия граждан в указанных соревнованиях на федеральном уровне в настоящее время отсутствуют. При этом в законодательстве РФ также отсутствует нормативный правовой акт, регламентирующий порядок организации и проведения обозначенных мероприятий.

"Таким образом, введение предлагаемой законопроектом административной ответственности преждевременно", - отмечается в отзыве кабмина.

Также правительство призывает учитывать, что деяния, указанные в проектируемой статье "в зависимости от конкретных обстоятельств" могут быть квалифицированы по отдельным статьям главы 12 КоАП РФ как административные правонарушения в области дорожного движения, также по статье 267.1 Уголовного кодекса РФ как действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспортных средств.

При этом пояснительная записка к законопроекту не содержит данных, свидетельствующих о неэффективности действующего правового регулирования, а также о необходимости и обоснованности внесения предлагаемых изменений в КоАП, говорится в отзыве.

Правительство РФ законопроект не поддерживает, отмечается в документе.