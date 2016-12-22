Латвия собралась дать гражданство Михаилу Барышникову

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сейм Латвии в четверг передал на рассмотрение комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества вопрос о присвоении гражданства родившемуся в республике известному танцовщику и актеру Михаилу Барышникову.

Проект постановления о предоставлении Барышникову гражданства за особые заслуги перед Латвией подали в сейм представители всех парламентских фракций, передает агентство BNS.

Председатель комиссии по гражданству Илмар Латковскис сообщал ранее BNS, что в соответствии с процедурой присвоения гражданства за особые заслуги перед Латвией, на получение необходимой информации от управления по делам гражданства и миграции может потребоваться месяц, поэтому принятие постановления о присвоении гражданства в сейме может занять в общей сложности полтора-два месяца.

По информации Латковскиса, Барышников в письме выразил удовлетворение тем, что такая возможность рассматривается, и подтвердил свое желание получить гражданство Латвии.

Согласно действующему законодательству, если в парламент подано предложение рассмотреть вопрос о предоставлении гражданства, то парламент может передать его в комиссию по гражданству, миграции и сплочению общества. Комиссия подготовит соответствующий проект постановления сейма и передаст его на голосование в парламенте.

Барышников является гражданином США, Латвия допускает двойное гражданство с этой страной.

Барышников родился 27 января 1948 года в Риге. Учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет - в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где стал популярным балетным артистом.

В 2015 году Барышников играл в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников" в Новом Рижском театре. В 2016 году на сцене Латвийской национальной оперы и балета состоялась премьера его моноспектакля "Письмо человеку".