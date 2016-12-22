Песков опроверг перенос Единого дня голосования на другую дату

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение о переносе Единого дня голосования на другую дату не принималось.

Так он прокомментировал публикации в СМИ о возможном переносе Единого дня голосования.

"Пока никаких решений на этот счет нет", - сказал Песков журналистам в четверг.

На просьбу уточнить, пройдут ли президентские выборы в марте 2018 года,Песков сказал: "Предвыборная кампания не начиналась, выборы не назначены, не понимаю сути вашего вопроса".