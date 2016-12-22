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В мире Убийство российского посла в Анкаре

Убийце российского посла дважды предлагали сдаться

Преступника застрелили, когда он полез в карман, из-за чего полицейские решили, что он террорист-смертник

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, отказался сдаться полиции, заявив, что хочет умереть, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Карлов погиб в результате теракта 19 декабря во время открытия фотовыставки "Россия глазами турок" в Анкаре. 22-летний турецкий полицейский Алтынташ убил его несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии.

По данным турецких СМИ, первыми на выстрелы в здание Центра современных искусств, подоспели два сотрудника дорожной полиции. Они предложили Алтынташу сдаться, но тот отказался, крикнув, что "он находится там, чтобы умереть". Террорист также отказался сдаться прибывшему позже подразделению спецназа.

Получив ранение в ногу, убийца упал, но продолжал стрелять, перезарядив пистолет. Когда он засунул руку в карман, полицейские подумали, что он террорист-смертник, собирающийся взорвать бомбу. "А между тем в зале было много гражданских, и российский посол мог еще быть жив", - заявили СМИ сотрудники правоохранительных органов. Тогда полицейские еще не знали, что убийца - их коллега.

По данным полиции, Алтынташ получил семь ранений, а смертельной оказалась пуля, попавшая ему в шею.

Убийство посла России в Турции

5 фотографий
Посол России в Турции Андрей Карлов (справа) во время открытия фотовыставки
Теги: Турция, Андрей Карлов, Мевлют Мерт Алтынташ
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