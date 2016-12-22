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Отпечатки в грузовике доказали причастность разыскиваемого тунисца к теракту в Берлине

Есть обновление от 17:52

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - На двери грузовика, врезавшегося в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, обнаружили отпечатки пальцев подозреваемого в этом теракте - 23-летнего выходца из Туниса Аниса Амри, сообщают в четверг немецкие СМИ.

Ранее глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ральф Егер заявлял, что Амри имел отношение к исламистам и запрашивал убежище в Германии, однако ему отказали, так как у него не было официальных документов, удостоверяющих личность.

Западные СМИ отмечают, что Амри имел контакты с различными идеологами радикального исламизма, включая арестованного в ноябре проповедника Абу Вала. СМИ также пишут, что подозреваемый мог быть связан с тунисской террористической группировкой "Ансар аш-Шариа".

Как сообщалось, вечером 19 декабря в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц 12 человек погибли и около 50 пострадали.

Грузовик въехал в толпу на ярмарке в Берлине

6 фотографий
Теги: Берлин, Германия, Анис Амри, Тунис
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