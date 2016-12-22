Украинский регулятор оштрафовал ТРК "Шансон" за песню о российских военных моряках

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал ООО "Телерадиокомпания "Шансон" на 294 тысяч гривен за популяризацию и пропаганду военно-морских сил государства-агрессора.

"Радиостанция "Шансон" получила от Национального совета санкцию - штраф (25% от лицензионного сбора, 294 тыс. грн) за трансляцию песни Дениса Майданова "Тихий океан", - написал на своей странице в фейсбуке член Нацсовета Сергей Костинский в четверг.

Как сообщалось, в ноябре Нацсовет назначал внеплановую проверку ТРК "Шансон" в связи с эти фактом.

Нацсовет уже назначал внеплановую проверку вещателя в августе на тех же основаниях. В эфире радиостанции прозвучала песня Арины Крамер "Сегодня все спокойно", в которой есть следующие строки: "Солдат своей страны, ты заслужил награду [...] Я так горжусь тобой, когда мундир ты достаешь, и в дом друзья приходят в августовский праздник. Я счастлива, когда гитару в руки ты берешь, и льются песни русского спецназа... "