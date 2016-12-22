Президент Румынии повременил с назначением мусульманки на пост премьера страны

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что ему необходимо больше времени на подготовку к назначению на пост премьер-министра страны Севиль Шайдех, сообщает в четверг агентство The Associated Press.

Йоханнис, как ожидалось, должен был в четверг назначить Шайдех на пост премьера, однако по неясным причинам отложил, отмечается в сообщении. После президента назначение премьер-министра должно быть одобрено парламентом страны.

Ранее коалиция парламентского большинства Румынии, состоящая из Социал-демократической партии (СДП) и "Альянса либералов и демократов" (АЛД), предложила на пост премьера мусульманку Шайдех.

Выборы в парламент состоялись 11 декабря, лидером которой стала СДП, на втором месте оказались либералы. 52-летняя Севиль Шайдех в прошлом занимала пост министра регионального развития Румынии.