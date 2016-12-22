Трамп заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал США

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США заявил, что Америка должна существенно увеличить свои стратегические ядерные силы.

"США должны в значительной степени усиливать и расширять свои ядерные возможности до того времени, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки", - написал Трамп на своей странице в твиттере.

Ранее первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Российская Федерация продолжит развивать стратегические ядерные силы с выходом на параметры, установленные договором по СНВ.

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, а в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора - десять лет, до 2021 года.