Бунт с участием 60 заключенных произошел в одной из тюрем Великобритании

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Группа заключенных учинила в четверг бунт в тюрьме британского графства Кент, сообщило местное интернет-издание Kent Online .

По его данным, около 60 заключенных сумели захватить крыло одного из корпусов тюрьмы "Суэлсайд" близ населенного пункта Истчерч.

О причинах бунта пока не сообщается. На место происшествия прибыли спасатели, медики и полиция.

В тюрьме "Суэлсайд" заключены более 1,1 тыс. преступников. Кроме того, там есть 126 одиночных камер.

На прошлой неделе произошел бунт в одной из тюрем Бирмингема, в котором участвовали около 600 заключенных. Эти два бунта признаны самыми серьезными за последние 25 лет.