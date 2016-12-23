Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе израильской стороны, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Продолжен обмен мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе. Подтверждена готовность к дальнейшему активному взаимодействию в области борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.