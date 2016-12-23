Австралийская полиция сообщила о предотвращении серии терактов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские в Австралии задержали семерых подозреваемых в организации серии террористических актов, запланированных на Рождество в Мельбурне, сообщило в пятницу агентство Associated Press .

Как рассказал агентству главный комиссар полиции штата Виктория Грэм Эштон, задержанные брали пример с террористов группировки "Исламское государство". Они запланировали атаки на одном из железнодорожных вокзалов города и в соборе святого Павла. По версии следствия, у задержанных были взрывчатка и огнестрельное оружие.

Подозреваемые были нейтрализованы в ходе полицейских рейдов, проходивших в ночь на пятницу.

Группировка "Исламское государство" запрещена на территории России.