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Трамп выступил против пышной инаугурации и присутствия знаменитостей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что церемония по случаю его вступления в должность не будет пышной.

Он написал в твиттере, что на церемонии по случаю инаугурации "не будет знаменитостей категории "А", которые пытаются получить пригласительные билеты.

Трамп не преминул упомянуть аналогичное мероприятие, которое устраивает проигравшая ему выборы Хиллари Клинтон для своих сторонников. Он написал: "Посмотрите, что они сделали для Хиллари? Ничего!".

В переходной команде избранного президента сообщили, что на церемонию приглашены лишь несколько артистов.

Теги: США, Дональд Трамп
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