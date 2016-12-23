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СМИ узнали об отказе Джону Болтону в должности госсекретаря США из-за его усов

Близкий к Трампу источник сообщил, что у будущего президента США очень развит эстетический вкус

СМИ узнали об отказе Джону Болтону в должности госсекретаря США из-за его усов
Бывший постпред США при ООН Джон Болтон
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп отказался от планов назначить на пост американского госсекретаря бывшего постпреда страны при ООН Джона Болтона из-за того, что тот носит усы, пишут в пятницу британские и американские СМИ со ссылкой на источники, близкие миллиардеру.

"Дональду бы не понравились эти усы. Я не могу представить, что кто-то, действительно близкий Дональду, носит бороду, которая бы ему нравилась", - приводят издания слова неназванного источника, попросившего не разглашать свое имя.

"У него (Трампа - ИФ) очень развит эстетический вкус. Ты можешь быть очень квалифицирован для работы, но если ты не выглядишь соответствующе, то ничего не выйдет", - отметил другой неназванный источник, знакомый с внутренними обсуждениями переходной команды Трампа.

Не отрицает важности внешнего вида при работе с избранным президентом США и представитель Трампа Джейсон Миллер: "Внешний вид очень важен, потому что ты представляешь Америку не только на национальном уровне, но и на международном, в зависимости от должности".

"Ему нравятся люди, которые очень правильно себя подают, и на него всегда производит впечатление, когда у кого-то есть опыт (работы - ИФ) на телевидении, потому что он считает, что это очень важное условие для национальных интересов", - рассказывает Крис Рудди, президент медиа-группы Newsmax.

"Не забывайте, что он (Трамп - ИФ) - парень из шоу-бизнеса. Он был на вершине шоу-бизнеса, и он думает о шоу-бизнесе", - добавил он.

Рудди также отметил: "Внешне этот человек необязательно должен быть как кто-то, кого разместили бы на обложке GQ или Vanity Fair. Речь идет больше о манере вести себя и стиле".

При этом СМИ отмечают, что усы были важной, но не единственной причиной, по которой Трамп остановил свой выбор не на Болтоне.

Трамп ранее в декабре принял решение назначить председателя совета директоров и CEO нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона госсекретарем США.

Теги: США, Джон Болтон, Дональд Трамп
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