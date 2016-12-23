В Турции задержали вице-спикера парламента от прокурдской партии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Турецкая полиция задержала вице-спикера парламента от прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Первин Булдан, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на официального представителя партии Айхана Билгена.

По его словам, сотрудники полиции задержали Булдан утром в пятницу в ее доме в Стамбуле. Сейчас ее допрашивают.

Турецкие власти обвиняют ДПН в связях с курдскими повстанцами, однако сама партия этого не признает, отмечает агентство.

В мае турецкий парламент проголосовал за снятие неприкосновенности с парламентариев. С того момента были арестованы 12 депутатов от ДПН, им предъявлены обвинения, связанные с поддержкой терроризма.