Главные новости
В миреУгонщики захватили ливийский самолет со 118 пассажирами на бортуВ РоссииПресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнВ миреВ Милане убит подозреваемый в совершении теракта в Берлине
В мире

Путин распорядился подписать соглашение с Сирией о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение между РФ и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в районе порта Тартус и заходах военных кораблей РФ в территориальное море, внутренние воды и порты Сирии, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что положениями соглашения регулируются вопросы, касающиеся расширения территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в районе порта Тартус, развития и модернизации его инфраструктуры, а также определяется порядок захода военных кораблей России в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, соглашением определяется статус личного состава пункта материально-технического обеспечения Военно-морского Флота России, членов семей личного состава, а также компетентных органов российской стороны.

Как только соглашение о российской базе ВМФ в сирийском Тартусе будет внесено в парламент, вопрос о его ратификации будет рассмотрен в приоритетном порядке, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Зависит исключительно от сроков подписания и внесения в Госдуму. Уверен, что с учётом важности соглашения и необходимости его скорейшего вступления в силу и Госдума, и Совет Федерации рассмотрят этот документ в приоритетном порядке", - заявил Косачев "Интерфаксу" в пятницу, отвечая на вопрос о возможных сроках ратификации соглашения.

Теги: Владимир Путин, Сирия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Мальтийские военные заняли позиции в аэропорту вокруг угнанного самолетаМальтийские военные заняли позиции в аэропорту вокруг угнанного самолета
Военные пока не предпринимают попыток подойти ближе к летательному аппаратуПодробнее
Угонщики захватили ливийский самолет со 118 пассажирами на бортуУгонщики захватили ливийский самолет со 118 пассажирами на борту
Воздушное судно, выполнявшее внутренний рейс, село на МальтеПодробнее
Геннадий Гатилов: Мы не будем ревновать к Трампу, если он улучшит отношения США с ДамаскомГеннадий Гатилов: Мы не будем ревновать к Трампу, если он улучшит отношения США с Дамаском
Замминистра иностранных дел рассказал об ожиданиях Москвы от новой американской администрацииПодробнее
Власти Италии подтвердили убийство вероятного исполнителя теракта в БерлинеВласти Италии подтвердили убийство вероятного исполнителя теракта в Берлине
По данным СМИ, террорист вытащил пистолет и собирался открыть огонь по полицейскимПодробнее
СМИ сообщили об убийстве в Милане подозреваемого в совершении теракта в БерлинеСМИ сообщили об убийстве в Милане подозреваемого в совершении теракта в Берлине
Амри был ликвидирован близ одного из вокзалов Милана, где он был остановлен для проверки документовПодробнее
Снятие запрета на ввоз в РФ некоторых овощей из Турции временно отложилиСнятие запрета на ввоз в РФ некоторых овощей из Турции временно отложили
Рынок не откроют, пока не будет найден механизм фиксирования поставок овощей с конкретных турецких предприятийПодробнее
Шойгу объявил об освобождении АлеппоШойгу объявил об освобождении Алеппо
Путин отметил решающее участие в этой операции российских военныхПодробнее
СМИ узнали об отказе Джону Болтону в должности госсекретаря США из-за его усовСМИ узнали об отказе Джону Болтону в должности госсекретаря США из-за его усов
Близкий к Трампу источник сообщил, что у будущего президента США очень развит эстетический вкусПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 декабря6 фото
22 декабря
Фотохроника 22 декабря
Прощание с Андреем Карловым10 фото
22 декабря
Прощание с Андреем Карловым
Лучшие фото недели10 фото
16 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреУгонщики захватили ливийский самолет со 118 пассажирами на бортуВ РоссииПресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнВ миреВ Милане убит подозреваемый в совершении теракта в БерлинеВ миреШойгу объявил об освобождении Алеппо
Жители Крыма через несколько дней получат российский газ
Федерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира в Тюмени
Президент назвал приговор Оксане Севастиди за госизмену неоправданно жестким
Мальтийские военные заняли позиции в аэропорту вокруг угнанного самолета
Шесть российских лыжников отстранены от международных соревнований
Путин назвал нецелесообразным отказ от плоской шкалы НДФЛ
Число жертв "Боярышника" в Иркутске достигло 75 человек
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи