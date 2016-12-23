Путин распорядился подписать соглашение с Сирией о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение между РФ и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в районе порта Тартус и заходах военных кораблей РФ в территориальное море, внутренние воды и порты Сирии, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что положениями соглашения регулируются вопросы, касающиеся расширения территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в районе порта Тартус, развития и модернизации его инфраструктуры, а также определяется порядок захода военных кораблей России в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, соглашением определяется статус личного состава пункта материально-технического обеспечения Военно-морского Флота России, членов семей личного состава, а также компетентных органов российской стороны.

Как только соглашение о российской базе ВМФ в сирийском Тартусе будет внесено в парламент, вопрос о его ратификации будет рассмотрен в приоритетном порядке, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Зависит исключительно от сроков подписания и внесения в Госдуму. Уверен, что с учётом важности соглашения и необходимости его скорейшего вступления в силу и Госдума, и Совет Федерации рассмотрят этот документ в приоритетном порядке", - заявил Косачев "Интерфаксу" в пятницу, отвечая на вопрос о возможных сроках ратификации соглашения.