Путин призвал дать украинцам право на работу в ЕС вместе с отменой виз

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддерживает введение безвизового режима между Украиной и Евросоюзом, но считает, что украинцам в Европе должно быть предоставлено также право на работу.

"Я полностью это поддерживаю. Более того, я считаю, что визовый режим в Европе - вообще анахронизм холодной войны, и нужно от него избавляться как можно быстрее", - заявил Путин в пятницу на пресс-конференции.

По словам президента РФ, "если Украина, украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, мне кажется, что это будет правильным шагом в правильном направлении".

"Интерфакc" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.