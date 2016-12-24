Санта Клаус первой посетил Россию

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Санта Клаус, отправившийся дарить детям подарки на Рождество, посетил Россию, сообщает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), по традиции отслеживающее его передвижения.

По данным НОРАД, первыми населенными пунктами, которые посетил Санта, стали национальное эскимосское село в Чукотском АО Новое Чаплино и город Билибино, а также Елизово в Камчатском крае.

Затем он отправился в Магадан и Петропавловск-Камчатский. Позже Санта покинет Россию и к вечеру субботы вернется снова.

Санта Клауса сопровождают девять оленей во главе с олененком Рудольфом, главным его помощником. Перед вылетом эльфы проверили безопасность саней, Санта провел перекличку оленей и поцеловал на прощание миссис Санту.

Любой желающий сможет узнать местоположение Санты, посетив специальный сайт www.noradsanta.org.