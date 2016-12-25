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Визит премьера Украины Гройсмана в Израиль отменен по инициативе Нетаньяху

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Израиль выразил протест против поддержки Украиной резолюции СБ ООН об израильских поселениях

Визит премьера Украины Гройсмана в Израиль отменен по инициативе Нетаньяху
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Фото: ТАСС, Алексей Витвицкий

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отменил визит в Израиль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, запланированный на следующую неделю, сообщает Haaretz.

Как сообщается, такой шаг - способ выразить протест против поддержки Украиной, "обычно очень дружественным Израилю государством", резолюции Совета Безопасности ООН об израильских поселениях, которую в стране называют "анти-израильской".

Тем не менее, на сайте Кабинета министров Украины сообщений ни о самом предстоящем визите, но о его отмене нет.

В пятницу, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить строительство израильских поселений на палестинских территориях. За принятие резолюции №2334 проголосовали 14 членов Совбеза.

В документе содержатся требования к Израилю и Палестине совершить шаги, направленные на предотвращение актов насилия в отношении гражданских лиц и приложить усилия для того, чтобы приступить к "внушающим доверие переговорам" по вопросам, касающимся определения окончательного статуса и принадлежности оспариваемых территорий.

Теги: Израиль, Украина
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