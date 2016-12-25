Рейс из Торонто в Лондон экстренно сел в Ирландии из-за смерти ребенка

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Десятилетняя девочка умерла на борту трансатлантического рейса Air Canada. Согласно сообщению авиакомпании, на которое ссылается CBC, рейс из Торонто в Лондон пришлось экстренно посадить в ирландском Шенноне, после того как ребенок почувствовал себя плохо.

На борту самолета находились врач и медсестра, которые оказывали ребенку первую помощь. Аварийная бригада встретила самолет, когда он приземлился в Ирландии, но местные медицинские власти зарегистрировали смерть по приземлении самолета.

Boeing-787 с 230 пассажирами на борту продолжил в Лондон.

"Мы глубоко опечалены этой ситуацией, и мы делаем все возможное, чтобы помочь семье в этих трагических обстоятельствах", — заявил представитель Air Canada в заявлении для CBC News, добавив, что не может предоставить дополнительную информацию из-за соображений конфиденциальности.

Ни авиакомпании, ни правительство Канады не могут уточнить гражданство девочки.