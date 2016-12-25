Взрыв произошел на горящем нефтеперерабатывающем заводе в Израиле

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Мощный взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в израильской Хайфе, после того как там загорелись резервуары с топливом, сообщает The Jerusalem Post.
По последней информации, взрыв произошел во время попытки слить топливо из резервуаров.
Пока не поступало данных о повышении концентрации опасных веществ в воздухе, но очевидцы сообщают о густом черном дыме, который поднимается над местом происшествия.
Издание напоминает, что в Хайфе находятся несколько химических и нефтяных заводов. Загоревшееся предприятие принадлежит фирме Bazan.
Giga brand rafinaderij Haifa niet onder controle vuur woedt nog steeds in alle hevigheid https://t.co/Ly8YdoBJH2 pic.twitter.com/vvqbkq04Jd— Joop Soesan 🇮🇱 (@JoopSoesan) 25 декабря 2016 г.