Глава Таджикистана вылетел в Санкт-Петербург для участия в саммите ОДКБ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник утром отбыл в Санкт-Петербург для участия на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщила пресс-служба президента.

Сообщается, что в этой поездке Эмомали Рахмона сопровождают помощник президента по вопросам зарубежных связей Азамшо Шарифи и другие официальные лица.

В рамках саммита ОДКБ лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсудят актуальные сферы союзнического взаимодействия. "Планируется обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая тематику противодействия террористическим и экстремистским угрозам, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия", - говорилось в сообщении пресс-службы президента.

Кроме того, ожидается, что президенты вернутся к обсуждению кандидатуры нового генерального секретаря ОДКБ, вопрос о котором был внезапно снят с повестки дня предыдущего саммита, состоявшегося в середине октября в Ереване.