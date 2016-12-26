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Глава Таджикистана вылетел в Санкт-Петербург для участия в саммите ОДКБ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник утром отбыл в Санкт-Петербург для участия на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщила пресс-служба президента.

Сообщается, что в этой поездке Эмомали Рахмона сопровождают помощник президента по вопросам зарубежных связей Азамшо Шарифи и другие официальные лица.

В рамках саммита ОДКБ лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсудят актуальные сферы союзнического взаимодействия. "Планируется обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая тематику противодействия террористическим и экстремистским угрозам, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия", - говорилось в сообщении пресс-службы президента.

Кроме того, ожидается, что президенты вернутся к обсуждению кандидатуры нового генерального секретаря ОДКБ, вопрос о котором был внезапно снят с повестки дня предыдущего саммита, состоявшегося в середине октября в Ереване.

Теги: Таджикистан, Эмомали Рахмон, ОДКБ, Санкт-Петербург
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