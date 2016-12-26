ЛНР и ДНР передадут Савченко двух пленных женщин

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Самопровозглашенные ЛНР и ДНР в качестве жеста доброй воли передают двух пленных женщин представителю Украины Надежде Савченко. Об этом сообщается на сайте Луганского информационного центра.

"В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы, без каких либо условий, передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими", - говорится в заявлении глав ЛНР и ДНР.

В сообщении отмечено, что самопровозглашенные республики остаются открытыми к диалогу с теми представителями украинского народа, кто реально настроен на реализацию Минских соглашений.