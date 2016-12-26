Пушилин не исключил объединения ДНР и ЛНР в будущем

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключает возможного объединения ЛНР и ДНР в перспективе, однако в настоящее время этот вопрос на повестке дня не стоит.

"Никто не рассматривает на данном этапе целесообразность данного объединения в связи с тем, что под минскими соглашениями стоят подписи непосредственно Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Никаких пожарных событий, способствующих тому, что прямо сейчас надо объединять, пока не видим. Не исключаем, что в будущем ситуация будет меняться, но пока этот вопрос не стоит на повестке дня", - сказал Пушилин на пресс-конференции в понедельник.

В свою очередь полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего отметил, что "взаимодействие ЛНР и ДНР достаточно тесное". "Республики между собой взаимодействуют тесно, рядом живут. Процессы, которые происходят между республиками, должны быть наглядным примером, как налаживать диалог", - подчеркнул он.

Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков пояснил, что стратегия, при которой ЛНР и ДНР не объединяются, является правильной, так как таким образом Украине приходится договариваться сразу с двумя сторонами, и Киеву сложнее воздействовать на них.