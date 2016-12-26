МЧС Абхазии подключилось к поискам обломков Ту-154 в Черном море

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Спасательная бригада МЧС Абхазии принимает участие в поиске обломков самолета Ту-154 и останков тел пассажиров в морской акватории Гагрского района, сообщил руководитель госинспекции маломерных судов МЧС республики Тенгиз Басария.

"Почти все сотрудники и вся техника ГИМСа задействованы в поисковой операции. Спасательная бригада поочередно, двумя группами выходит вглубь акватории Черного моря на 5 миль (10 километров) для сбора и обмена информацией с коллегами из России", - заявил он журналистам.

Он добавил, что "водолазы готовы погружаться на глубину до 45 метров, но пока в этом не было необходимости, поскольку в подводных операциях задействованы два российских батискафа, способные опускаться на большие глубины".

"Мы также предполагаем, что некоторые обломки и останки могут оказаться на территории акватории Абхазии", - заявил Басария.

По его словам, МЧС Абхазии будет участвовать в поисковой операции до тех пор, пока она не завершится.

Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщил журналистам, что поисково-спасательная операция в зоне крушений Ту-154 в районе Сочи будет расширена, поскольку фрагменты самолета и останки может отнести в сторону Абхазии.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.