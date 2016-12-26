Главные новости
В РоссииМинобороны РФ опровергло слухи о спасжилетах на пассажирах Ту-154Экономика"Газпром" увеличил физическую загрузку газопровода OPAL до 80%В РоссииВерховный суд РФ отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"
В мире Крушение Ту-154 в Черном море

МЧС Абхазии подключилось к поискам обломков Ту-154 в Черном море

Есть обновление от 14:08

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Спасательная бригада МЧС Абхазии принимает участие в поиске обломков самолета Ту-154 и останков тел пассажиров в морской акватории Гагрского района, сообщил руководитель госинспекции маломерных судов МЧС республики Тенгиз Басария.

"Почти все сотрудники и вся техника ГИМСа задействованы в поисковой операции. Спасательная бригада поочередно, двумя группами выходит вглубь акватории Черного моря на 5 миль (10 километров) для сбора и обмена информацией с коллегами из России", - заявил он журналистам.

Он добавил, что "водолазы готовы погружаться на глубину до 45 метров, но пока в этом не было необходимости, поскольку в подводных операциях задействованы два российских батискафа, способные опускаться на большие глубины".

"Мы также предполагаем, что некоторые обломки и останки могут оказаться на территории акватории Абхазии", - заявил Басария.

По его словам, МЧС Абхазии будет участвовать в поисковой операции до тех пор, пока она не завершится.

Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщил журналистам, что поисково-спасательная операция в зоне крушений Ту-154 в районе Сочи будет расширена, поскольку фрагменты самолета и останки может отнести в сторону Абхазии.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.

Теги: МЧС, Абхазия, Ту-154, Черное море
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
МИД Украины объяснил послу Израиля голосование по палестинской резолюции в ООНМИД Украины объяснил послу Израиля голосование по палестинской резолюции в ООН
По данным источника, в ведомстве потребовали "не раздувать антиукраинскую истерию"Подробнее
В Алеппо обнаружены массовые захоронения людей со следами пытокВ Алеппо обнаружены массовые захоронения людей со следами пыток
В освобожденных от боевиков районах города также найдены боеприпасы и тяжелое вооружениеПодробнее
Пушилин не исключил объединения ДНР и ЛНР в будущемПушилин не исключил объединения ДНР и ЛНР в будущем
Как полагает эксперт, Киеву сложнее воздействовать на две независимые силыПодробнее
Шри-Ланка побила рекорд по высоте искусственной рождественской елиШри-Ланка побила рекорд по высоте искусственной рождественской ели
На строительство 73-метрового дерева потратили $200 тысячПодробнее
В команде Трампа спрогнозировали отмену 70% указов ОбамыВ команде Трампа спрогнозировали отмену 70% указов Обамы
Там предположили, что новый президент США с помощью "умных юристов" отменит даже те распоряжения, которые не подлежат пересмотруПодробнее
В США предпочли России Китай в качестве основного конкурентаВ США предпочли России Китай в качестве основного конкурента
Заместитель советника американского президента по вопросам нацбезопасности полагает, что Китай является конкурентом США в вопросах, в которых этого не может РоссияПодробнее
Сеул предупредил о перспективе ракет КНДР долетать до США к 2020 годуСеул предупредил о перспективе ракет КНДР долетать до США к 2020 году
Южнокорейские специалисты отмечают прогресс Пхеньяна в изготовлении ракет и боеголовокПодробнее
Рейс из Торонто в Лондон экстренно сел в Ирландии из-за смерти ребенкаРейс из Торонто в Лондон экстренно сел в Ирландии из-за смерти ребенка
Гражданство скончавшейся на борту десятилетней девочки не называетсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Джордж Майкл9 фото
26 декабря
Ушел из жизни Джордж Майкл
Поисковые работы в районе крушения Ту-1549 фото
25 декабря
Поисковые работы в районе крушения Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинобороны РФ опровергло слухи о спасжилетах на пассажирах Ту-154Экономика"Газпром" увеличил физическую загрузку газопровода OPAL до 80%В РоссииВерховный суд РФ отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"В РоссииФСБ назвала основные версии крушения самолета Минобороны в Черном море
Toyota отзовет в РФ 18,8 тыс. автомобилей Lexus NX из-за проблем с тормозами
"Газпром" увеличил физическую загрузку газопровода OPAL до 80%
Итоги 2016 года: Мирный атом. Кремль дал, Кремль взял
Израиль примет ответные меры против ООН из-за резолюции о поселениях
Концерт памяти руководителя ансамбля им. Александрова запланировали на март
Минобороны РФ опровергло слухи о спасжилетах на пассажирах разбившегося Ту-154
Источник не исключил попытки экипажа Ту-154 посадить самолет на воду
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи