Главные новости
В РоссииМинобороны РФ опровергло слухи о спасжилетах на пассажирах Ту-154Экономика"Газпром" увеличил физическую загрузку газопровода OPAL до 80%В РоссииВерховный суд РФ отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"
В мире

Президент Ирана не исключил временного соглашения с ЕАЭС по ЗСТ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Иран и ЕАЭС могут заключить временное соглашение, которое приведет к созданию зоны свободной торговли, заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

"Президент Ирана выразил заинтересованность в заключении временного соглашения с ЕАЭС, ведущего к образованию зоны свободной торговли. Армения активно содействует переговорному процессу между Евразийской экономической комиссией и Ираном, имея цель быстро достигнуть подписание данного соглашения", - заявил лидер республики.

На заседании он рассказал о своей последней встречей с президентом Ирана Хасаном Рухани, на которой они обсудили планы по созданию транспортного транзитного коридора Персидский залив - Черное море.

"Армения - единственный член ЕАЭС, имеющий сухопутную границу с Ираном, делает упор на развитие транспорта и логистических инфраструктур, в том числе и благодаря осуществляемому ныне строительству коридора, что создаст платформу для удобного и безопасного выхода в Персидский залив и далее в Индийский океан для наших партнеров в ЕАЭС", - пояснил он.

Теги: Иран, ЕАЭС, Хасан Рухани
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
МИД Украины объяснил послу Израиля голосование по палестинской резолюции в ООНМИД Украины объяснил послу Израиля голосование по палестинской резолюции в ООН
По данным источника, в ведомстве потребовали "не раздувать антиукраинскую истерию"Подробнее
В Алеппо обнаружены массовые захоронения людей со следами пытокВ Алеппо обнаружены массовые захоронения людей со следами пыток
В освобожденных от боевиков районах города также найдены боеприпасы и тяжелое вооружениеПодробнее
Пушилин не исключил объединения ДНР и ЛНР в будущемПушилин не исключил объединения ДНР и ЛНР в будущем
Как полагает эксперт, Киеву сложнее воздействовать на две независимые силыПодробнее
Шри-Ланка побила рекорд по высоте искусственной рождественской елиШри-Ланка побила рекорд по высоте искусственной рождественской ели
На строительство 73-метрового дерева потратили $200 тысячПодробнее
В команде Трампа спрогнозировали отмену 70% указов ОбамыВ команде Трампа спрогнозировали отмену 70% указов Обамы
Там предположили, что новый президент США с помощью "умных юристов" отменит даже те распоряжения, которые не подлежат пересмотруПодробнее
В США предпочли России Китай в качестве основного конкурентаВ США предпочли России Китай в качестве основного конкурента
Заместитель советника американского президента по вопросам нацбезопасности полагает, что Китай является конкурентом США в вопросах, в которых этого не может РоссияПодробнее
Сеул предупредил о перспективе ракет КНДР долетать до США к 2020 годуСеул предупредил о перспективе ракет КНДР долетать до США к 2020 году
Южнокорейские специалисты отмечают прогресс Пхеньяна в изготовлении ракет и боеголовокПодробнее
Рейс из Торонто в Лондон экстренно сел в Ирландии из-за смерти ребенкаРейс из Торонто в Лондон экстренно сел в Ирландии из-за смерти ребенка
Гражданство скончавшейся на борту десятилетней девочки не называетсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Джордж Майкл9 фото
26 декабря
Ушел из жизни Джордж Майкл
Поисковые работы в районе крушения Ту-1549 фото
25 декабря
Поисковые работы в районе крушения Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинобороны РФ опровергло слухи о спасжилетах на пассажирах Ту-154Экономика"Газпром" увеличил физическую загрузку газопровода OPAL до 80%В РоссииВерховный суд РФ отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"В РоссииФСБ назвала основные версии крушения самолета Минобороны в Черном море
Toyota отзовет в РФ 18,8 тыс. автомобилей Lexus NX из-за проблем с тормозами
"Газпром" увеличил физическую загрузку газопровода OPAL до 80%
Итоги 2016 года: Мирный атом. Кремль дал, Кремль взял
Израиль примет ответные меры против ООН из-за резолюции о поселениях
Концерт памяти руководителя ансамбля им. Александрова запланировали на март
Минобороны РФ опровергло слухи о спасжилетах на пассажирах разбившегося Ту-154
Источник не исключил попытки экипажа Ту-154 посадить самолет на воду
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи