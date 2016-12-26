Президент Ирана не исключил временного соглашения с ЕАЭС по ЗСТ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Иран и ЕАЭС могут заключить временное соглашение, которое приведет к созданию зоны свободной торговли, заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

"Президент Ирана выразил заинтересованность в заключении временного соглашения с ЕАЭС, ведущего к образованию зоны свободной торговли. Армения активно содействует переговорному процессу между Евразийской экономической комиссией и Ираном, имея цель быстро достигнуть подписание данного соглашения", - заявил лидер республики.

На заседании он рассказал о своей последней встречей с президентом Ирана Хасаном Рухани, на которой они обсудили планы по созданию транспортного транзитного коридора Персидский залив - Черное море.

"Армения - единственный член ЕАЭС, имеющий сухопутную границу с Ираном, делает упор на развитие транспорта и логистических инфраструктур, в том числе и благодаря осуществляемому ныне строительству коридора, что создаст платформу для удобного и безопасного выхода в Персидский залив и далее в Индийский океан для наших партнеров в ЕАЭС", - пояснил он.