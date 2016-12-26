Китай закрыл 290 пиратских интернет-сайтов в 2016 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Государственное управление по делам авторского права Китая закрыло 290 пиратских сайтов в июле-ноябре 2016 года в рамках реализации специальной кампании по борьбе с онлайн-пиратством.

За этот период было рассмотрено 514 административных дел, общая сумма штрафов составила 4,67 млн юаней ($672 тыс.). Кроме того, на рассмотрение судебных органов было передано 33 уголовных дела, совокупный размер фигурирующих по этим делам денежных средств составил 200 млн юаней ($28,7 млн).

На 290 закрытых сайтах был представлен пиратский контент, включая кинопродукцию, книги, программное обеспечение и другие материалы, отмечает агентство "Синьхуа".