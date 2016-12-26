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В Южной Корее из-за гриппа уничтожено 26 млн птиц

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Южной Корея распространение гриппа птиц привело к уничтожению 26 млн кур и уток. В борьбу с высокопатогенным вирусом гриппа птиц H5N6 включается армия, сообщают в понедельник западные СМИ.

Согласно заявлению министерства сельского хозяйства республики, грипп H5N6 распространяется в стране с середины ноября. Нынешняя эпидемия стала самой масштабной с 2014 года.

Власти опасаются, что истребление птицы может привести к стремительному росту цен на мясо и яйца.

Сотни тысяч птиц уничтожены и в Иране, где зафиксирован вирус гриппа H1N8 и H1N5, сообщает агентство ИРНА.

За последние несколько дней в северной провинции Казвин было уничтожено 63 тыс. кур, 800 тыс. яиц и только что вылупившихся цыплят. Истреблению подверглись и дикие птицы, главным образом гуси.

Действие охотничьих лицензий на отстрел птиц приостановлено, жителям страны рекомендовано не покупать дичь на рынках.

Как отмечал ранее Россельхознадзор, ситуация с распространением гриппа птиц в мире осложняется. В настоящее время зарегистрированы случаи высокопатогенного гриппа среди домашних и диких птиц, заразившихся вирусом типа А подтипов Н5N1, Н5N2, Н5N5, Н5N6, Н5N8, Н5N9, Н7N8, Н7N3, Н7N7, Н7N1. Помимо этого регистрируются случаи низкопатогенного гриппа птиц подтипов Н5 и Н7.

Вспышки высокопатогенного гриппа птиц подтипа Н5N8 произошли в 22 странах, причем растет число вспышек у домашних птиц (куры, утки, индейки, гуси) как в мелких хозяйствах, так и на коммерческих фермах.

Серьезное опасение вызывает ситуация в ряде стран Африки, в частности на западе континента, где сформировался устойчивый кластер стран, неблагополучных по высокопатогенному гриппу птиц Н5N1.

Кроме того, в этом году в Голландии впервые зарегистрирован подтип вируса гриппа птиц Н5N5, который был выявлен у павшей хохлатой чернети.

Как пояснял Россельхознадзор, основным путем распространения вируса являются миграционные процессы диких птиц.

Теги: Южная Корея
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