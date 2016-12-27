Трамп заявил о своей победе над Обамой в случае его участия в выборах

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп не сомневается в том, что победил бы действующего главу государства Барака Обаму в случае, если бы тот участвовал в выборах в 2016 году. Таким образом политик в понедельник ответил на высказывание нынешнего хозяина Белого Дома, который уверен, что остался бы там на третий срок, если бы это позволяло американское законодательство.

"Президент Обама сказал, что считает, что победил бы меня. Он должен был это сказать, но я говорю: НИ ЗА ЧТО! - безработица, ИГ (запрещена в России - ИФ), реформа здравоохранения", - написал Трамп в своем твиттере, перечислив самые болезненные, на его взгляд, проблемы американского общества, в неспособности решить которые он обвиняет Обаму.

President Obama said that he thinks he would have won against me. He should say that but I say NO WAY! - jobs leaving, ISIS, OCare, etc. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2016 г.

Ранее Обама в интервью с Дэвидом Аксельродом для CNN заявил, что сумел бы мобилизовать большинство населения для своей победы на выборах, если бы участвовал в них в 2016 году. Он считает, что в пользу этого свидетельствуют результаты его коллеги по партии, Хиллари Клинтон, за которую проголосовало большинство американцев, хотя она и не получила преимущества в палате выборщиков из-за ошибок своей избирательной кампании, считает Обама.