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Bild узнала о плане Киссинджера по улучшению отношений Трампа с РФ

Бывший госсекретарь США, вероятно, станет посредником между Вашингтоном и Москвой и предложит свой вариант решения проблемы санкций и крымского вопроса

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Бывший госсекретарь США Генри Киссенджер разработает для избранного президента США Дональда Трампа план по нормализации отношений с Москвой и сам станет посредником между двумя странами, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на западно-европейские дипломатические источники, близкие к администрации Трампа.

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По данным издания, 93-летний политик, который "знает Владимира Путина со времен падения Берлинской стены", считает, что успешное взаимодействие с Россией станет правильным шагом в условиях растущей военной мощи Китая и, кроме того, будет содействовать мировой стабильности, в том числе в вопросах ядерной безопасности. По сути, он предлагает вернуться к биполярной модели мира, признав сферой влияния России постсоветское пространство.

Bild также отмечает, что Трамп в соответствии с рекомендациями Киссинджера будет стремиться к отмене санкций против России.

Что касается решения спорных вопросов о ситуации на Украине и присоединении Крыма, то, по данным таблоида, Киссинджер полагает, что западные страны не должны затрагивать крымский вопрос, если Россия гарантирует безопасность на восточной Украине. При этом, подчеркивает Bild, речи о признании присоединения Крыма к России не идет, просто крымский вопрос перестанет мешать диалогу между странами.

Теги: США, Россия, Генри Киссинджер
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