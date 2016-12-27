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Более половины граждан Германии заявили о доверии Меркель

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по-прежнему остается самым популярным политиком страны, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный TNS Emnid для Funke Mediengruppe.

Более половины (56%) граждан Германии верят, что А.Меркель сумеет преодолеть главные политические трудности наступающего года, сообщают во вторник немецкие СМИ.

На втором месте - глава Христианско-социального союза (ХСС) ФРГ Хорст Зеехофер: по мнению 39% немцев, он успешно справится с вызовами 2017 года. А руководителю Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и вице-канцлеру Зигмару Габриэлю доверяют 35% опрошенных.

Чуть менее трети респондентов (32%) выразили доверие председателю Европарламента Мартину Шульцу, вскоре уходящему в отставку. Как и Габриэль, Шульц входит в число наиболее вероятных кандидатов на пост канцлера в случае победы СДПГ.

На пятом месте оказался лидер немецких "зеленых" (25%) Джем Оздемир, на шестом - лицо немецких левых Зара Вагенкнехт (20%), которой прочат место во главе партии, на седьмом - председатель Сводной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (15%). Последнее место среди ведущих политиков Германии занимает глава Фрауке Петри (10%).

При этом 30% опрошенных выступили за ужесточение миграционной политики Германии.

Опрос проводился 20-21 декабря среди 1002 граждан Германии.

На всеобщих выборах 2017 года в Меркель собирается в четвертый раз баллотироваться на пост канцлера ФРГ.

Теги: Ангела Меркель
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