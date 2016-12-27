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В США умерла доказавшая существование темной материи астроном Вера Рубин

В течение свой научной карьеры Рубин изучила свыше 200 галактик

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Американский астроном Вера Рубин, чьи исследования помогли доказать существование темной материи, скончалась в воскресенье в возрасте 88 лет, сообщает во вторник американский телеканал Fox News со ссылкой на ее сына. Рубин жила в городе Принстон (штат Нью-Джерси).

Она выявила разницу между предсказанным вращением галактик и наблюдаемым движением, предположив, что на движение действуют внешние силы, а именно так называемая темная материя.

Рубин родилась 23 июля 1928 года в Филадельфии в семье евреев-иммигрантов. В 1948 году окончила Вассарский колледж, где получила степень бакалавра искусств, однако в поступлении в аспирантуру по астрономии Принстонского университета ей было отказано, в те годы это запрещалось женщинам. Однако Рубин была принята в Корнелльский университет, где изучала астрономию и физику, и только потом, окончив Джорджтаунский университет, она получила степень доктора философии.

За свои научные достижения Рубин была удостоена множества наград, среди которых Национальная научная медаль США, которую ей в 1993 году вручил тогдашний президент Билл Клинтон за ее "первопроходческие исследовательские программы в области наблюдательной космологии". В течение свой научной карьеры Рубин изучила свыше 200 галактик.

"Вера Рубин как превосходный астроном была национальным достоянием и образцом для подражания молодых ученых. Мы очень опечалены этой утратой", - приводит Fox News слова главы Института Карнеги Мэтью Скотта.

Теги: Вера Рубин
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