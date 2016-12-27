В космосе развернут белорусский флаг

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Летчик-космонавт Олег Новицкий, уроженец Белоруссии, развернул на орбите национальный флаг республики.

"В преддверии праздников наш соотечественник Олег Новицкий прислал с орбиты первые фотографии с национальным символом. Он развёрнут в основном модуле российского сегмента Международной космической станции "Звезда", - сообщает белорусский телеканал "ОНТ".

Как сообщалось, Новицкий - уроженец Червеня, гражданин России. На МКС космонавт отправился 17 ноября 2016 года в качестве командира экспедиции Международной космической станции.