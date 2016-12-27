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На Филиппинах изъяли партию наркотиков стоимостью более 115 млн евро

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Власти Филиппин изъяли партию метамфетамина на общую стоимость более 115 млн евро, сообщают во вторник западные СМИ.

"Это не только самое крупное изъятие за этот год, но вообще в истории страны", - заявил министр юстиции Филиппин Виталиано Агирре.

Он отметил, что в декабрь спецслужбы провели серию операций, направленных на борьбу с распространением наркотиков.

СМИ напоминают, что президент Филиппин Родриго Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми и продавцами наркотиков. С момента прихода Дутерте к власти были убиты несколько тысяч человек, связанных с распространением запрещенных веществ.

Теги: Филиппины
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