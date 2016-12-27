Ликвидацию колхозов в Белоруссии отложили на полгода

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым на полгода переносится окончательный срок преобразования сельскохозяйственных производственных кооперативов (колхозов) в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия.

"В соответствии с документом работы по преобразованию сельскохозяйственных производственных кооперативов в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия должны быть завершены до 31 мая 2017 года", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Первоначально предполагалось преобразовать колхозы в хозобщества до 31 декабря текущего года.