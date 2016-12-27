Самолеты коалиции по борьбе с ИГ уничтожили последний мост в Мосуле

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Последний функционировавший мост через реку Тигр в иракском Мосуле выведен из строя в результате воздушного удара самолетов антитеррористической коалиции во главе с США, сообщает "Би-Би-Си".

В командовании коалиции пояснили, что удар был нанесен еще в понедельник. Террористы из ИГ (организация запрещена в России) также опубликовали видеоролик, на котором виден разрушенный мост.

Ранее сообщалось, что коалиция вывела из строя четыре других моста через Тигр в попытке ограничить возможности террористов для маневра.

Удары были нанесены, несмотря на предупреждения Международной организации по миграции ООН о том, что разрушение мостов затруднит и перемещения мирных жителей Мосула в случае их срочной эвакуации из города.

Осенью 2016 года иракские военные и ополченцы приступили к операции, главная цель которой - освобождение этого города от террористов. Поддержку с воздуха военным оказывают ВВС стран, входящих в возглавляемую США коалицию.