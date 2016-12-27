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Лавров и Керри завершили 70-й разговор в этом году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре во вторник обсудили проблемы Сирии, ближневосточного урегулирования и двусторонние отношения, сообщает МИД России.

"Состоялся обмен мнениями о ситуации в палестино-израильском урегулировании и вокруг него. Лавров подчеркнул необходимость создания условий для прямых переговоров между лидерами Израиля и Палестины и предостерег от привнесения внутриамериканской повестки дня в работу "ближневосточного квартета" и Совета Безопасности ООН, указав на пагубность попыток использовать эти площадки для "разборок" между демократами и республиканцами", - говорится в сообщении.

Как информирует МИД РФ, также обсуждались перспективы урегулирования сирийского конфликта в свете встреч министров иностранных дел и обороны России, Турции и Ирана в Москве 20 декабря и достигнутых тогда договоренностей о продвижении к прекращению огня на всей территории Сирии при активизации антитеррористических усилий.

"Лавров акцентировал, что разрешение на поставки антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, заложенное в подписанный (президентом США Бараком -ИФ) Обамой 23 декабря закон США о бюджете на оборону, может привести к дальнейшей эскалации напряженности и новым жертвам", - отмечается в сообщении.

Также в разговоре обсуждалось положение в Ливии и Йемене.

"Касаясь двусторонних отношений, российский Министр вновь подчеркнул неприемлемость линии администрации Обамы на то, чтобы "под занавес" попытаться еще более подорвать основы нормального взаимодействия между Россией и США", - говорится в сообщении МИД.

В нем указывается, что разговор состоялся по американской инициативе. Он стал 70-м по счету в текущем году.

Теги: Сергей Лавров, Джон Керри
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