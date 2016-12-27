На Кубе запретили использование имени Кастро в общественных местах

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Кубы одобрил во вторник закон, предусматривающий запрет на какое бы то ни было использование имени покойного лидера страны Фиделя Кастро в общественных местах, сообщает агентство ЭФЭ.

Также запрещено использовать образ Фиделя Кастро при возведении памятников.

Цель нововведения - избежать любых проявлений культа личности, причем об этом просил перед смертью сам Ф.Кастро.

В начале декабря власти Кубы сообщили о смерти 90-летнего Фиделя Кастро в Гаване. В последние годы управлением страной занимается его брат Рауль.