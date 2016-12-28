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В пакистанском Пенджабе от отравления алкоголем умерли 39 христиан

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Число жертв отравления некачественным алкоголем в Пакистане выросло до 39 человек, сообщает в среду телеканал "Аль-Джазира".

Кроме того, более 150 человек госпитализированы, многие из них - в бессознательном состоянии.

Случай отравления алкоголем произошел в городе Тоба-Тек-Сингх в северо-восточной провинции Пакистана Пенджаб во время празднования католического Рождества. На данный момент полиция пытается выяснить, откуда пострадавшие получили некачественный алкоголь.

"Мужчины-христиане выпили алкоголь ночью 25 декабря и отправились по домам. Утром выяснилось, что многие из них умерли во сне, а другие почувствовали себя плохо", - сказали в полиции.

Теги: Пакистан, Пенджаб
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